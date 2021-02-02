عربي-دولي

إيران تسمح لطاقم السفينة الكورية المحتجزة بمغادرة البلاد

Lebanon 24
02-02-2021 | 16:00
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ السماح لطاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران بمغادرة البلاد. 
 
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، ما قال إنّها "مبادرة إنساني بخصوص طاقم سفينة كورية الجنوبية"، لافتاً إلى أنّه "بناءً على طلب حكومة كوريا الجنوبية، ومساعدة القضاء في إطار اللوائح القضائية، تم احتجاز طاقم السفينة الكورية بزعم تلوث بيئي في الخليج، وفي مبادرةٍ إنسانية قد حصلوا على إذن بمغادرة البلاد". 
 
وأضاف خطيب زاده: "التحقيق القضائي في قضية مخالفة القبطان والسفينة مستمر في إطار القانون".
 
وكان "الحرس الثوري الإيراني" قد احتجز ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" وعلى متنها 20 شخصاً، بدعوى تسببها بتلوث بيئي، فيما تنفي الشركة المشغلة للسفينة مزاعم التلوث.

وجدد المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن التوقيف مسألة "فنية تخضع للوائح القانونية والقضائية".
المصدر: مهر
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