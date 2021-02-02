مجلس سوريا الديمقراطية: نرحب بالوساطة الروسية بيننا والحكومة السورية

رحب مجلس سوريا الديمقراطية، بالوساطة الروسية بينه والحكومة السورية "التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية".وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، في تصريح خاص لـRT:"سيبدأ إدخال المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من المدنيين المتواجدين في مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي وحي الشيخ مقصود بحلب.وأضاف عثمان "مجلس سوريا الديمقراطية رحب بالوساطة الروسية التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا اتفاق مرحلي ولا نعرف كيف ستسير الأمور مستقبلا ولكن ندعو الحكومة السورية لعدم تكرار تسييس المسائل الإنسانية مرة أخرى".وأشار عثمان إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها في القامشلي حاليا و"نأمل أنها ستستقر في الحسكة أيضا".