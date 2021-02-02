تشاووش أوغلو: 50% من مشاكل الشرق الأوسط ستُحلّ في هذه الحالة!

شدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على "ضرورة التفاوض على أساس المساواة في السيادة بشأن جزيرة قبرص"، معتبراً أنّه "في حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50% من مشاكل شرق المتوسط".وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، فإنّ ذلك جاء في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دولياً باستثناء تركيا)، أرسين تتار، في لفكوشا.وقال تشاووش أوغلو: "مطلوب تفاوض (بشأن قبرص) على أساس المساواة في السيادة، وإذا تحقّق ذلك يمكن أن تكون هناك دولتان".وأضاف: "في حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50% من مشاكل شرق المتوسط".