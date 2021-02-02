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عربي-دولي
قتلى وجرحى بسلسلة تفجيرات في أفغانستان
Lebanon 24
02-02-2021
|
18:56
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وقعت سلسلة انفجارات في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرين.
وشهدت العاصمة كابل انفجارا استهدف سيارة دفع رباعي، وتسبب بمقتل شخصين، أحدهما هو محمد عاطف، مدير منظمة جمعية الإصلاح الخيرية غير الحكومية، وفق شرطة العاصمة.
في حين وقع انفجاران آخران بالمدينة، أسفرا عن إصابات، واستهدفا سيارة تابعة لقوة مكافحة المخدرات، وأخرى مدنية.
من جانبها، أوضحت الشرطة الأفغانية أن الانفجارات الثلاثة تمت باستخدام قنابل لاصقة.
فيما أكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أنه "لا علاقة لهم" بانفجارات كابل.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، آية الله خوجياني، بأن جنديا قتل وأصيب اثنان في انفجار استهدف سيارتهم في مدينة جلال آباد بشرق البلاد .
كما استهدف انفجار آخر في إقليم باروان بوسط البلاد، مسؤولا أمنيا كبيرا.
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