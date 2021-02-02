عربي-دولي

واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح نافالني فورا دون "قيود أو شروط"

Lebanon 24
02-02-2021 | 21:35
A-
A+
Doc-P-790278-637478986670155121.jpg
Doc-P-790278-637478986670155121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها العميق" بعد الحكم الذي صدر في حق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي قضى بسجنه ثلاثة أعوام ونصف العام، داعية روسيا إلى إطلاق سراحه "فورا ودون قيود أو شروط".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، في بيان صدر اليوم بعد نصف ساعة من صدور الحكم على المعارض الروسي، أليكسي نافالني: إننا "أثناء العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لمحاسبة روسيا على عدم احترام حقوق مواطنيها".
 
هذا وطالبت وزارة الخارجية الروسية سابقا واشنطن بوقف التدخل في شؤون البلاد، معربة أن "التدخل الأمريكي الفظّ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع "الترويج" المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن"، مضيفة "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".

وكانت قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، شغلت الرأي العام في العالم، خاصة بعد اعتقاله في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد عودته من ألمانيا حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة "تسميم" مزعومة، في حين تعتبر روسيا القضية شأن داخليا يخضع لأحكام القانون الروسي. 

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي بموسكو، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-02-02
23:00 | 2021-02-02
23:00 | 2021-02-02
22:30 | 2021-02-02
22:00 | 2021-02-02
21:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website