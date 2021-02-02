قتيل وجرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب

قتل شخص وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.وذكرت وسائل إعلام من المنطقة أن العبوة انفجرت في المنطقة الصناعية في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص.