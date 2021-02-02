عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار كوسوفو فتح سفارة في القدس

Lebanon 24
02-02-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-790286-637478998742260069.jpg
Doc-P-790286-637478998742260069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار إقليم كوسوفو افتتاح سفارة له في القدس، رغم أن تطبيع العلاقات بين الجانبين يبقى أمرا جيدا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن انتقادات بروكسل تتمحور حول مكان افتتاح السفارة الذي اختارته كوسوفو أي القدس، و"هو أمر يسير بعكس القرارات الأوروبية".

ودشنت إسرائيل وكوسوفو يوم أمس الاثنين العلاقات الدبلوماسية بينهما وذلك وفق اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يشمل تعهد كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة بفتح سفارة لها في القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سبتمبر عن إقامة علاقات بين الجانبين في إطار صفقة جانبية على هامش اتفاق اقتصادي بين كوسوفو وصربيا.

ولم تقدم سوى الولايات المتحدة وغواتيمالا على إقامة سفارة في القدس، ووعدت دول أخرى بينها مالاوي وهندوراس باتخاذ هذه الخطوة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2021-02-02
23:00 | 2021-02-02
22:30 | 2021-02-02
22:00 | 2021-02-02
21:35 | 2021-02-02
21:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website