عربي-دولي

تركيا تعلن عن شرط واحد يوفر حلا لـ50% من مشاكل شرق المتوسط

Lebanon 24
03-02-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-790355-637479329857173830.jpg
Doc-P-790355-637479329857173830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه "في حال توصلنا إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50 بالمائة من مشاكل شرق المتوسط".

ولفت تشاووش أوغلو في تصريح إلى أن "المطلوب تفاوض بشأن قبرص على أساس المساواة في السيادة وإذا تحقق ذلك يمكن أن تكون هناك دولتان".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعا في تصريح سابق السلطات القبرصية إلى التخلي عن الموقف "المتعجرف والعنيد" من أجل التوصل لحل للمشكلة القبرصية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
08:30 | 2021-02-03
08:00 | 2021-02-03
07:17 | 2021-02-03
07:00 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website