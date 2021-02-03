تركيا تعلن عن شرط واحد يوفر حلا لـ50% من مشاكل شرق المتوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه "في حال توصلنا إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50 بالمائة من مشاكل شرق المتوسط".ولفت تشاووش أوغلو في تصريح إلى أن "المطلوب تفاوض بشأن قبرص على أساس المساواة في السيادة وإذا تحقق ذلك يمكن أن تكون هناك دولتان".وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعا في تصريح سابق السلطات القبرصية إلى التخلي عن الموقف "المتعجرف والعنيد" من أجل التوصل لحل للمشكلة القبرصية.