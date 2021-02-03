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عربي-دولي
تركيا تعلن عن شرط واحد يوفر حلا لـ50% من مشاكل شرق المتوسط
Lebanon 24
03-02-2021
|
07:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه "في حال توصلنا إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50 بالمائة من مشاكل شرق المتوسط".
ولفت تشاووش أوغلو في تصريح إلى أن "المطلوب تفاوض بشأن قبرص على أساس المساواة في السيادة وإذا تحقق ذلك يمكن أن تكون هناك دولتان".
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعا في تصريح سابق السلطات القبرصية إلى التخلي عن الموقف "المتعجرف والعنيد" من أجل التوصل لحل للمشكلة القبرصية.
المصدر: وكالات
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