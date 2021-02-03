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عربي-دولي
لمن قال لافروف "أنت امرأة خطيرة"؟
Lebanon 24
03-02-2021
|
08:00
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قالت وزيرة الخارجية السويدية، أنا لينديه، قبل انطلاق محادثاتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء في موسكو، إنها سكبت ذات مرة القهوة على المعارض الروسي أليكسي نافالني.
ووصلت لينديه إلى موسكو بزيارة عمل. وأفادت بأنها تنوي مناقشة قضية نافالني واعتقاله والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها روسيا يومي العطلة السابقين مع لافروف.
وتحدثت لينديه لنظيرها الروسي: "كنت أترأس المركز الدولي "أولوفا بالمي" ورأيته (نافالني) أكثر من مرة.. ومرة سكبت القهوة عليه".
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لافروف ردا على هذه القصة وصف الوزيرة السويدية بأنها "امرأة خطيرة".
المصدر:
وكالات
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