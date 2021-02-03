إيران... خطوة أميركية إلى الوراء

كتب مصطفى فحص في صحيفة "الشرق الأوسط": عاد روب مالي إلى البيت الأبيض بعد تكليفه بالمهمة الوحيدة التي يتقنها، والتي تحولت إلى مهنة أمنت له سابقاً الانضمام إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وإلى إدارة الرئيس الحالي جو بادين، وقد يعبر اختياره السريع لمنصب المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران عن نية الإدارة الجديدة استعجال فتح قنوات الاتصال الرسمي مع طهران، ولكن ليس من الضروري أن تصل هذا القنوات إلى مرحلة المفاوضات، إلا أنها ستجد حلاً لمعضلة "البيضة والدجاجة" ما بين الجانبين لتجاوز عقبة من يقوم بالخطوة الأولى في طريق العودة الأولية إلى الاتفاق، خطوة أو خطة ستؤسس على الأرجح إلى بداية لمرحلة تفاوض طويلة، أعدها روب مالي مسبقاً

مما لا شك فيه أن تعيين مالي سيثير حساسيات كبيرة، وسيفتح باب التكهنات والتوقعات على مصراعيه، لكن على الأرجح أن حدود تأثيره على صناعة القرار ستكون محدودة، خصوصاً أن صناع القرار الأميركي الأساسيين في هذه الإدارة لن يتبنوا وجهة نظره كاملة كما تبناها سابقاً جون كيري وبن رودس وبيرني ساندرز وباراك أوباما، فمن الصعب أن يتمكن من إقناع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير المخابرات وليم بيرنز، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، وعضو مجلس الأمن القومي روبرت ماكفروك، حتى مديره مستشار الأمن القومي ديفيد سوليفان، برؤيته للمنطقة، وفي تجاوز تغيراتها الجيوسياسية وتحولاتها الاجتماعية، من انتفاضة تشرين العراقية وفشل القوى السياسية العراقية الموالية لطهران، وانتفاضة 17 تشرين في لبنان وفساد الطبقة السياسية التي يحميها "حزب الله"، كما فعل سابقاً مع كيماوي بشار الأسد وانقلاب الميليشيات في اليمن وتسليم العراق ولبنان إلى إيران.

من البيت الأبيض وإليه يعود روب مالي إلى موقعه مروراً بطهران ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية، محاولاً تجاوز عواصم مركزية فاعلة في منطقة تجلس فوق برميل بارود جاهز للاشتعال، إذا أخطأ المقيم الجديد في البيت الأبيض في حساباته، كما أخطأ سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وتسببت أهواؤه الفكرية بصراعات دموية في المنطقة، لن تسمح دولها وشعوبها بإعطاء من لا يستحق ما لا يستحق.

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