عربي-دولي

دولة عربية بينها.. تعرّفوا إلى قائمة الدول الأكثر تطعيما لكل 100 نسمة

Lebanon 24
03-02-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-790393-637479393458111136.jpg
Doc-P-790393-637479393458111136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مجلة "فوربس" الأميركية قائمة بالدول التي باشرت تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في هذه اللائحة من حيث عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم.

 وقالت إنه وفقا لمشروع Our World in Data التابع لجامعة أكسفورد، تتصدر الولايات المتحدة العالم في إجمالي جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها والتي بلغت 32.2 مليون، تليها الصين (24 مليونا) والمملكة المتحدة (9.79 مليون) ودولة الاحتلال الإسرائيلي (4.99 مليون) والهند (3.95 مليون).

وتمتلك دولة الاحتلال أعلى معدل تطعيم، حيث أعطت 57.65 جرعة لكل 100 شخص، تليها الإمارات (34.79 لكل 100 شخص) والمملكة المتحدة (14.42) والبحرين (10.16) والولايات المتحدة (9.63).

ويعد معدل التطعيم في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند 2.86 جرعة فقط لكل 100 شخص.

كما تتمتع مالطا والدنمارك بأعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي (6.29 و4.66 جرعة لكل 100 شخص، على التوالي) في حين أن إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا لم تحقق سوى ثلاث جرعات تقريبا لكل 100 شخص، وفرنسا وبلجيكا أقل من ذلك.

وعلى الرغم من أن الصين لديها ثاني أكبر عدد من الجرعات التي يتم إعطاؤها، إلا أنها أعطت 1.67 جرعة فقط لكل 100 شخص، وأعطت البرازيل جرعة واحدة لكل 100 جرعة والهند 0.29 جرعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:20 | 2021-02-03
15:43 | 2021-02-03
14:30 | 2021-02-03
14:00 | 2021-02-03
13:00 | 2021-02-03
12:30 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website