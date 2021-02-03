دولة عربية بينها.. تعرّفوا إلى قائمة الدول الأكثر تطعيما لكل 100 نسمة

نشرت مجلة "فوربس" الأميركية قائمة بالدول التي باشرت تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في هذه اللائحة من حيث عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم.وقالت إنه وفقا لمشروع Our World in Data التابع لجامعة أكسفورد، تتصدر الولايات المتحدة العالم في إجمالي جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها والتي بلغت 32.2 مليون، تليها الصين (24 مليونا) والمملكة المتحدة (9.79 مليون) ودولة الاحتلال الإسرائيلي (4.99 مليون) والهند (3.95 مليون).وتمتلك دولة الاحتلال أعلى معدل تطعيم، حيث أعطت 57.65 جرعة لكل 100 شخص، تليها الإمارات (34.79 لكل 100 شخص) والمملكة المتحدة (14.42) والبحرين (10.16) والولايات المتحدة (9.63).ويعد معدل التطعيم في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند 2.86 جرعة فقط لكل 100 شخص.كما تتمتع مالطا والدنمارك بأعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي (6.29 و4.66 جرعة لكل 100 شخص، على التوالي) في حين أن إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا لم تحقق سوى ثلاث جرعات تقريبا لكل 100 شخص، وفرنسا وبلجيكا أقل من ذلك.وعلى الرغم من أن الصين لديها ثاني أكبر عدد من الجرعات التي يتم إعطاؤها، إلا أنها أعطت 1.67 جرعة فقط لكل 100 شخص، وأعطت البرازيل جرعة واحدة لكل 100 جرعة والهند 0.29 جرعة.