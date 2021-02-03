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وزير إسرائيلي: واشنطن لن تهاجم إيران... وسنضطر للعمل بشكل مستقل لإزالة الخطر

Lebanon 24
03-02-2021 | 11:00
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رأى وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن "واشنطن لن تهاجم البرنامج النووي الإيراني"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية".

وأشار تساحي هنغبي إلى أنه "سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها، أو تتصالح مع جمهورية إسلامية مسلحة نوويا".

وقال وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي لقناة "كان": "لن تهاجم الولايات المتحدة المنشآت النووية في إيران أبدا".

وأضاف: "على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة هذا الخطر".

وحول نظرته المستقبلية لهذا الموضوع، أوضح هنغبي: "من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل (سوى مهاجمة إيران عسكريا)..آمل أنه عندما تواجه قيادتنا هذه المعضلة، فإنها لن تقبل ذلك (إيران مسلحة نوويا)".

ولفت تساحي هنغبي إلى أن الإيرانيين أثبتوا أن لديهم قدرة "محدودة للغاية"، في الانتقام من إسرائيل.
المصدر: روسيا اليوم
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