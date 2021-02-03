البنتاغون بصدد التأهب للحرب النووية

حذر قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية الأميرال تشارلز ريتشارد من إمكانية نشوب الحرب النووية.وأشار قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية في مقاله الصحفي إلى أنه لا يستبعد إمكانية أن تتطور أزمة ممكنة مع روسيا أو الصين إلى نزاع يُستخدم فيه السلاح النووي. وبحسب القائد العسكري الأميركي، فإن روسيا أو الصين قد تلجأ إلى استخدام السلاح النووي إذا رأت أن استخدام الأسلحة التقليدية ضدها يشكل خطرا على النظام السياسي أو استمرارها كدولة.ولهذا يجب أن يتحول البنتاغون من تصور استحالة استخدام السلاح النووي إلى رؤية إمكانية أن يكون هذا أمرا واقعا.وجاء في مقال الأميرال تشارلز ريتشارد إن البنتاغون قد يتعرض إلى خطر وضع الخطط التي "لا نستطيع تحقيقها"، وامتلاك الإمكانيات التي لن تحقق النتائج المرجوة إذا "لم نفهم ولم نقبل ماذا يواجهنا".ووفق قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية، فإن وزارة الدفاع الأميركية ستجد نفسها، في حال لم يتغير شيء فيها، على طريق الاستعداد لنزاع تفضله (وزارة الدفاع الأميركية) وليس ما ستواجهه على أرض الواقع.وردد قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية في مقاله مزاعم ضرورة التصدي للسياسة العدوانية الروسية.وفي موسكو، أعرب مسؤول برلماني روسي عن دهشته مما جاء في مقال قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية.وقال السيناتور فلاديمير جاباروف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا يمكن للعسكري المحترف المتعقل أن يتخيل بدء الحرب النووية".