لودريان: على الاتحاد الأوروبي التفكير بعقوبات على بورما

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حال الطوارىء التي أعلنت الاثنين، حسب وكالة "فرانس برس".وقال لودريان لاذاعة "أوروبا 1": "إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لابداء دعمنا للمسار الديموقراطي، وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف الى ديكتاتورية عسكرية".