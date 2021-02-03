روحاني أكد رفض إيران تعديل بنود الاتفاق النووي أو إضافة أطراف إليه

جدد الرئيس حسن روحاني اليوم، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، حسب "وكالة "فرانس برس".وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: "أتوجه بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلا، أنه لن يتم تغيير أي بند من الاتفاق النووي".أضاف: "لن تتم إضافة أي أحد الى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشددا على أنه "لن نصبح 5+2 أو 5+3".ورأى أن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة "كان نتيجة عشرة أعوام من المفاوضات، الاتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة"، متوجها الى الأميركيين بالقول: "هذا هو الاتفاق. اذا أرادوه، أهلا وسهلا، سيعود الجميع الى الالتزام. في حال لم يرغبوا، أهلا وسهلا، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم".