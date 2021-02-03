عربي-دولي

لافروف التقى نظيره الأردني: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية يجب ألا يعيق حلّ الدولتين

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:00
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أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بعد لقائه نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو أنّ "موسكو وعمّان ناقشتا الأوضاع في العراق وليبيا واليمن وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان"، مشيراً إلى أنّ "موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية".
 
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي، قوله إنّ "التطبيع الإسرائيلي مع بعض الدول العربية يجب ألا يعيق عملية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية"، معتبراً أنّ "المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تحظى بدعم من الرباعية الدولية ومن العرب أنفسهم".

وأشار لافروف إلى أن "موسكو وعمّان ناقشتا الأزمة السورية ودور جامعة الدول العربية في حلها"، مضيفاً: "ناقشنا الجهود المشتركة لتفعيل الأمن في الخليج، بما في ذلك في إطار المبادرة الروسية".

كما أكّد لافروف أنّ "روسيا والأردن لديهما آفاق جيدة للتعاون في المجالين العسكري التقني والطاقة النووية".
 
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنّ الجانبان تطرقا إلى إمكانية التعاون في مكافحة وباء "كورونا" والحصول على اللقاح الروسي من أجل استخدامه في توفير اللقاحات لشعب الأردن و للاجئين فيه".
وبشأن الأزمة السورية، اعتبر الصفدي أن "عمّان متفقة مع موسكو على ضرورة تفعيل الجهود من أجل إيجاد حلّ سياسي لها ولا بد من وجود دور عربي فاعل في جهود حل الأزمة".

أما بشأن القضية الفلسطينية قال الصفدي "نحن نؤيد بالمطلق عقد الرباعية الدولية لإعادة الزخم للعملية السلمية"، معتبرا أن " هم الأردن الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية على هذه المقدسات".

وأكّد أنّ "دولته تتطلع للعمل بشكل سريع مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل إعادة إطلاق مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية جادة وفاعلة". 
المصدر: سبوتنيك
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