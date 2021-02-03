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تأجيل ولادة الحكومة السودانية

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:30
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علن وزير الإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح ، تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان محددا له غدا الخميس، إلى وقت لاحق، لعدم اكتمال قائمة الترشيحات

 

وقال الوزير السوداني، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "إعلان الحكومة الجديدة سيتم تأجيله إلى موعد آخر"، مشيراً إلى أن "الجبهة الثورية حتى الآن لم تسلم ترشيحاتها وكذلك المكون العسكري

وأضاف الوزير السوداني، أن "قوي الحرية والتغيير لم تكمل ترشيحاتها حيث قدمت من قبل مكونات وآخري لم تسلم ترشيحاتها حتى اللحظة".

 

وكان عضو لجنة الترشيحات، ابراهيم الشيخ، قال إن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تسلَّم قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

 

واتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية على تسليم قائمة مرشحيهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم الاثنين 1 شباط الجاري.

 

جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة طوارئ، بسبب ما أسماه تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من الجاري
المصدر: سبوتنيك
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