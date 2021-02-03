خبير يكشف عن مبادرة فرنسية لحل الخلاف بين طهران وواشنطن





متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أعلن إن هناك تواصلاً مع الإدارة الأمركية الجديدة حول احتمالية رفع واشنطن للعقوبات عن إيران. من جانبه، وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الاتحاد الأوروبي المساعدة والتوسط في حل النزاع مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.



من جهته، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز لإذاعة راديو "سبوتنيك": "توجه الوزير ظريف إلى الأوربيين باعتبارهم شركاء للولايات المتحدة ويدعون أنهم يريدون الحفاظ على روح الاتفاق النووي، وبالتالي قد تكون الجهة الأقدر على الوساطة. هناك وساطات عربية في المنطقة ونحن ندري كيفية التعاطي الأميركي مع الدول العربية لذا نرى أن الدور الأوروبي يكون أفعل. أكشف لكم أن هناك مبادرة فرنسية مؤلفة من أربعة سلال من ضمنها عقد مؤتمر إقليمي دولي للاستقرار في المنطقة". يسعى الاتحاد الأوروبي للتوسط ما بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لأجل رفع العقوبات المفروضة على طهران، فهل سيتمكن من إحداث خرق؟متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أعلن إن هناك تواصلاً مع الإدارة الأمركية الجديدة حول احتمالية رفع واشنطن للعقوبات عن إيران. من جانبه، وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الاتحاد الأوروبي المساعدة والتوسط في حل النزاع مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.من جهته، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز لإذاعة راديو "سبوتنيك": "توجه الوزير ظريف إلى الأوربيين باعتبارهم شركاء للولايات المتحدة ويدعون أنهم يريدون الحفاظ على روح الاتفاق النووي، وبالتالي قد تكون الجهة الأقدر على الوساطة. هناك وساطات عربية في المنطقة ونحن ندري كيفية التعاطي الأميركي مع الدول العربية لذا نرى أن الدور الأوروبي يكون أفعل. أكشف لكم أن هناك مبادرة فرنسية مؤلفة من أربعة سلال من ضمنها عقد مؤتمر إقليمي دولي للاستقرار في المنطقة".

وأضاف أمهز: "بتقديري أن ما قدمه الوزير ظريف من طرح بخصوص التنسيق المتبادل في الخطوات مع الأميركي يحاول تقديم المبرر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنزول عن الشجرة لأن الاتحاد أصبح شريكاً في الموقف الأميركي وما يميزه عن الأميركي أنه لم يخرج عن الاتفاق النووي ولكنه عندما التزم في العقوبات الأميركية وعندما لم يلتزم بتعهدات الاتفاق ظهر أنه ضعيف. الوزير ظريف بعرضه لهذا الطرح جعل الأوروبيون يلقون الكرة في ملعب الأمريكي لكي يقدموا مبرراً للرأي العام".