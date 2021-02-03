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عربي-دولي
خبير يكشف عن مبادرة فرنسية لحل الخلاف بين طهران وواشنطن
Lebanon 24
03-02-2021
|
21:00
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يسعى الاتحاد الأوروبي للتوسط ما بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لأجل رفع العقوبات المفروضة على طهران، فهل سيتمكن من إحداث خرق؟
متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أعلن إن هناك تواصلاً مع الإدارة الأمركية الجديدة حول احتمالية رفع واشنطن للعقوبات عن إيران. من جانبه، وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الاتحاد الأوروبي المساعدة والتوسط في حل النزاع مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.
من جهته، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز لإذاعة راديو "سبوتنيك": "توجه الوزير ظريف إلى الأوربيين باعتبارهم شركاء للولايات المتحدة ويدعون أنهم يريدون الحفاظ على روح الاتفاق النووي، وبالتالي قد تكون الجهة الأقدر على الوساطة. هناك وساطات عربية في المنطقة ونحن ندري كيفية التعاطي الأميركي مع الدول العربية لذا نرى أن الدور الأوروبي يكون أفعل. أكشف لكم أن هناك مبادرة فرنسية مؤلفة من أربعة سلال من ضمنها عقد مؤتمر إقليمي دولي للاستقرار في المنطقة".
وأضاف أمهز: "بتقديري أن ما قدمه الوزير ظريف من طرح بخصوص التنسيق المتبادل في الخطوات مع الأميركي يحاول تقديم المبرر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنزول عن الشجرة لأن الاتحاد أصبح شريكاً في الموقف الأميركي وما يميزه عن الأميركي أنه لم يخرج عن الاتفاق النووي ولكنه عندما التزم في العقوبات الأميركية وعندما لم يلتزم بتعهدات الاتفاق ظهر أنه ضعيف. الوزير ظريف بعرضه لهذا الطرح جعل الأوروبيون يلقون الكرة في ملعب الأمريكي لكي يقدموا مبرراً للرأي العام".
وعن الغتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة ترى أن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بتدخل الاتحاد الاوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال برايس "في حال عادت ايران الى الوفاء بكامل بالتزاماتها التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة، فان الولايات المتحدة ستقوم بالخطوة نفسها".
وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن "ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس قبل أن نصل إلى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الإيرانيين ونقدم شكلا من الاقتراح"، مكررا الدعوات التي وجهتها واشنطن لإيران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015.
وسبق أن شددت طهران على وجوب أن ترفع واشنطن كل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل ان تتراجع عن أي خطوة اتخذتها ردا على حملة "الضغوط القصوى" التي شنتها الإدارة السابقة.
ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن.
المصدر: سبوتنيك
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