إيطاليا.. تكليف محافظ "المركزي الأوروبي" السابق بتشكيل الحكومة

كلّف الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، محافظ المصرف المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، بتشكيل حكومة جديدة، وأعلن دراغي أنّه قبل "بتحفّظ" هذا التكليف وذلك بعد لقاء جمعه إلى رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء.



ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن دراغي قوله للصحافيين: "الوعي بحالة الطوارئ الصحية وتداعياتها الاقتصادية يتطلب استجابات على مستوى الوضع وبهذا الأمل أستجيب لنداء ماتاريلا".

وأضاف دراغي، الذي تحتاج حكومته بعد تشكيلها لنيل الثقة في البرلمان، "باحترام كبير، سأتوجه أولاً وقبل كل شيء إلى البرلمان، المعبر عن إرادة الشعب".



وقال: "أنا على ثقة من أنّه، بالحوار مع الاحزاب والمجموعات البرلمانية والقوى الاجتماعية ستبرز الوحدة ومعها القدرة على الاستجابة المسؤولة والإيجابية لنداء رئيس الجمهورية".

ويأتي ذلك بعد استقالة رئيس الحكومة الإيطالية السابق، جوزيبي كونتي، إثر انهيار تحالف "يسار - الوسط" وسقوط حكومة كونتي.