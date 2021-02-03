دولة عربية تعيّن سفيراً لها في دمشق

تسلم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أوراق اعتماد، أحمد ادي محمد الراظي، سفيراً جديداً لدولة موريتانيا في دمشق.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الخارجية السورية، فإنّ المقداد "أثنى على الموقف الموريتاني الداعم لسوريا في حربها على الإرهاب"، وشدّد على "ضرورة تضافر الجهود المشتركة وتوحيد المساعي المخلصة للوقوف في وجه المخططات الغربية الرامية إلى تفكيك كيانات الدول ولاسيما دول منطقتنا العربية".وأشاد المقداد بالعلاقات بين بلاده وموريتانيا، وأكّد على "ضرورة تعزيز التعاون وروابط الأخوة بينهما البلدين، ودفع العلاقات الثنائية قدماً لترتقي إلى أفضل مستوياتها".ونقلت الخارجية السورية عن السفير الراظي "تقديره واحترامه للدور المهم الذي قامت به سوريا للعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التبادل العلمي والطلابي والثقافي والاقتصادي"، وأشاد الراظي "بمستوى الجامعات السورية وبكفاءتها والتي تخرّج منها الكثير من الطلاب الموريتانيين".