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ما صحّة حصول "اجتماع سرّي" بين الأسد ومبعوث الرئيس الروسي

Lebanon 24
03-02-2021 | 18:00
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نفى مصدر رسمي روسي لقناة "روسيا اليوم" صحة المعلومات الإعلامية عن "اجتماع سرّي" عُقد بين مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، مع الرئيس السوري بشّار الأسد، في العاصمة السورية  دمشق.

وقال المصدر لـ"روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إنّ "لافرينتييف شارك في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ثم عاد إلى روسيا مباشرة، مشيراً إلى أن العلاقات بين موسكو ودمشق "لا تستدعي السرية".
 
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن ألكسندر لافرينتييف، أبلغ عدداً من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنّه قام و"جنرالات كبار" بزيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا الرئيس بشار الأسد؛ لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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