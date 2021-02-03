ما صحّة حصول "اجتماع سرّي" بين الأسد ومبعوث الرئيس الروسي

نفى مصدر رسمي روسي خبر لقاء "سري"لمبعوث الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر #لافرينتيف مع الرئيس #الاسد. واكد المصدر لRTarabic ان المبعوث شارك باجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف وعاد الى بلاده مباشرة. مشيرا الى ان علاقات موسكو ودمشق لا تستدعي السرية. https://t.co/mWtC5tKErv
— سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) February 3, 2021
نفى مصدر رسمي روسي خبر لقاء "سري"لمبعوث الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر #لافرينتيف مع الرئيس #الاسد. واكد المصدر لRTarabic ان المبعوث شارك باجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف وعاد الى بلاده مباشرة. مشيرا الى ان علاقات موسكو ودمشق لا تستدعي السرية. https://t.co/mWtC5tKErv