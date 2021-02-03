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الخطوط الجوية العراقية تنفي العثور على طيارها المفقود في اليونان

Lebanon 24
03-02-2021 | 19:30
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نفت الخطوط الجوية العراقية أنباء العثور على الطائرة التي كان يقودها الطيار العراقي عمار إبراهيم المفقود منذ أيام في اليونان.

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تبذل فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، قصار جهدها للعثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".

وأضافت: "لا صحة لهذه المعلومات ولا تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة Skai اليونانية نقلا عن مسؤولين أن أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي البلاد أفاد بالعثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير.

وقبل يومين أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.
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