عربي-دولي

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 23:42
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أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وقالت الوكالة إن الأصوات كانت ما تزال تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان.

ولم تحدد الوكالة طبيعة الأهداف المستهدفة بالعدوان.
 
وكانت الوكالة أعلنت استهداف المنطقة الجنوبية في السادس من الشهر الماضي.

وأعلن مصدر عسكري في حينه أن العدوان وقع في تمام الساعة 23:10 ليل الأربعاء، من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.
 
المصدر: روسيا اليوم
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