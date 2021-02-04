عربي-دولي

الجولاني بالبدلة ومكافأة بقيمة 10 ملايين دولار.. هل تعرفون عنه شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:00
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نشر حساب مكافآت من أجل العدالة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، صورة لأبومحمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة، مرتديا "بدلة حلوة".
 
جاء ذلك في تغريدة لحساب مكافآت من أجل العدالة، قائلا بتعليق على الصورة: "يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة.  فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي. لا تنسى مكافأة الـ 10 مليون دولار.. ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037".

وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية فيأيار 2013 اسم الجولاني ضمن قائمة المنع الخاصة بالإرهابيين العالمين. كما وضعت لجنة العقوبات الخاصة بداعش والقاعدة لمجلس الأمن الدولي اسم الجولاني في قائمة الإرهابيين الخاضعين للعقوبات منذ 24 تموز 2013، مما جعله عرضة لتجميد الأصول الدولية وحظر السفر وكذلك حظر توريد الأسلحة.
المصدر: CNN
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