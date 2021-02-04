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وفاة المصاب البريطاني رقم واحد بـ"كورونا"

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:30
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توفي طالب جامعي يعتقد أنه كان أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا المستجد ويتعافى منه في 2019، حيث عثر عليه ميتا في غرفته الجامعية نتيجة لتسمم دوائي حسب التقرير الشرعي.

وذكرت صحيفة "دايلي بوست" البريطانية أن كونور إليس 26 عاما، عثر عليه ميتا في غرفة نومه في مكان إقامته في جامعة بانجور بويلز في تشرين الأول 2020، بعدما أبلغ زملاؤه عن اختفائه.

ونقلت الصحيفة عن كبيرة الأطباء الشرعيين في شمال غرب ويلز، بعد تشريح الجثة أن سبب الوفاة يعود إلى فشل في الجهاز التنفسي ناتج عن تسمم بمزيج دوائي.

وتصدر كونور العناوين العام الماضي بعدما بات أول بريطاني يصاب بالفيروس أثناء عمله في مدرسة في ووهان في تشرين الثاني 2019 قبل أن يتعافى من الفيروس.

واشتهر بيومياته عن الفيروس وحديثه عن الأعراض التي عانى منها خلال إصابته لمدة ثلاثة أسابيع ونصف.
المصدر: روسيا اليوم
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