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بلجيكا تقضي بسجن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

Lebanon 24
04-02-2021 | 14:00
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أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لـ"جماعة إيرانية معارضة" في فرنسا عام 2018.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فقد ذكر الادعاء البلجيكي أنّ أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في العاصمة النمساوية فيينا، أدين بـ"الشروع في عمل إرهابي" بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططاً لتفجير تجمّع لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس في حزيران 2018.

وكان الادعاء العام البلجيكي طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني الماضي في المحكمة الجنائية لمدينة أنتويرب الساحلية. 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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