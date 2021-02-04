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من زار البيت الأبيض قبل اقتحام الكونغرس؟.. الإجابة بعد 2026

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:00
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ستظل سجلات زوار البيت الأبيض خلال فترة رئاسة دونالد ترامب سرية حتى عام 2026 على الأقل، ولا يمكن الإفصاح عن محتواها على الرغم من الأسئلة بشأن من كان هناك قبل أعمال الشغب في الكونغرس الأميركي؟

وقررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم نشر معلومات بشأن المسؤولين، الذين دخلوا إلى البيت الأبيض، لا سيما خلال فترة التوتر التي شهدتها الساحة الأميركية على خلفية اتهامات ترامب بتزوير الانتخابات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، قبل يومين، إن "الإدارة لا تستطيع تقديم معلومات عن زوار البيت الأبيض خلال الفترة السابقة"، وذلك في إجابة عن سؤال طرحه مراسل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وكررت ساكي الإجابة نفسها، الأربعاء، عن السؤال ذاته، قائلة: "نحن لا نستطيع (الإفصاح). هذا من اختصاص الأرشيف الوطني، لذا أدعوك إلى سؤالهم".

وبحسب بيان صادر عن الأرشيف الوطني، فإن طلبات الاطلاع ستقبل على سجلات إدارة ترامب اعتبارًا من 20 كانون الثاني 2026.

ويقضي قانون السجلات الرئاسية، بأنه لا يسمح بالاطلاع العام على سجلات الرئاسة إلا بعد 5 سنوات من انتهاء ولايتها.

واقتحم أنصار ترامب في 6 كانون الثاني الماضي مبنى الكونغرس الأميركي بعد خطاب ألقاه ترامب في الحشود التي تجمعت أمام البيت الأبيض احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بايدن.

وعلى إثر هذا الحادث، تقدم مجلس النواب الأميركي إلى مجلس الشيوخ بلائحة اتهام من أجل عزل الرئيس من منصبه، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها ترامب العزل خلال رئاسته للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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