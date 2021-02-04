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50 الف مراقب لعملية الانتخابات في فلسطين

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:11
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بدأت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اعتماد المراقبين والصحفيين،وكشفت عن إحصائيات تسجيل الناخبين للانتخابات حتى اليوم.

فوفقا لصحيفة "القدس فانه تم اعتماد  من 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي، بالإضافة إلى خمسة آلاف صحفي محلي ودولي، لتغطية الإجراءات الانتخابية.

وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية:

أن لجنة الانتخابات بدأت بعملية اعتماد المراقبين والصحفيين، وقامت بمراسلة عشرات المؤسسات العاملة في مجال الانتخابات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية، لتقديم طلبات لاعتمادهم كهيئات رقابة محلية.

وأشار طعم اللّه، أن يوم 16 شباط الجاري هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، وبالنسبة للذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، قال الناطق، إن أي مواطن مقيم في الأراضي الفلسطينية ولا يحمل أوراقا ثبوتية فلسطينية يجب عليه التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لإثبات الشخصية، وبموجب إثبات الشخصية يمكنه التسجيل ضمن سجلات الانتخابات.

وتابع، أما المقيمين من الضفة في غزة والعكس، فعليهم الحضور إلى مكاتب وزارة الداخلية في المحافظات، لتوفير وثيقة إثبات شخصية لهم.

المصدر: سبوتنيك
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