قرار أثار الجدل.. دولة عربية تمنع النساء من دخول المقابر!

صدر قرار من وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي في ليبيا، بمنع النساء من زيارة المقابر.وبحسب بيان لها على الفيسبوك، فقد أعلنت وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي في الزاوية أنها قررت منع النساء من زيارة المقابر سداً للذريعة.وأضافت الوحدة في البيان أنه سيتم وضع إعلانات على جدران المقابر تبين منع النساء من زيارتها.وحذرت المخالفين بتحمل مسئولياتهم، قائلة: "كل من يخالف هذا الأمر يتحمل مسؤولياته الشرعية والقانونية".وعن سبب هذا القرار، قال البيان: "ورد بلاغ من أحد المواطنين بوجود اثنتين من النساء داخل إحدى المقابر، مما يضع تلك النسوة محل شبهة في استعمال أعمال السحر والشعوذة".يشار إلى أن أعمال السحر والشعوذة تم تسليط الضوء عليها كثيرا خلال الفترة الماضية في ليبيا، وتم تناقل فيديوهات توثق ما قيل إنها رموز وطلاسم سحر تم دفنها في المقابر او في آبار سحيقة داخل تلك المقابر.