منتدى الأخوة الإنسانية يؤكد على دور محمد بن زايد في نشر رسالة السلام

أشاد متحدثون في المنتدى الدولي للأخوة الإنسانية، الذي انطلقت أعماله، الخميس، بجهود ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، في نشر رسالة التسامح من الإمارات إلى العالم

وأثنى المشاركون أيضا على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي أعلنت في الإمارات قبل عامين، لما فيها من قيم تدفع نحو نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، ونبذ لخطاب الكراهية والعنف.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من أعمال المنتدى تنظمه وزارة التسامح والتعايش في الإمارات بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ضمن أنشطة مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه الوزارة على مدى 5 أيام احتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا.

وحملت الجلسة عنوان "الأخوة الإنسانية من أجل العمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل"

وناقشت الجلسة كافة الموضوعات التي تتعلق بثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية وسُبل ترسيخها من خلال العيش والعمل المشترك من أجل السلام العالمي، وتشارك شركة مجموعة اتصالات في هذا الحدث العالمي الكبير كراع رئيسي لكافة جلسات المنتدى.

وانطلق المنتدى افتراضيا وشهده أكثر من 1900 من المسؤولين الدوليين والخبراء والأكاديميين من الإمارات والوطن العربي والعالم من المهتمين بقضايا التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وتحدث في الجلسة عضو مجلس الوزراء الإماراتي وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، و رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتور شينغ س يو، نائب المدير العام لمنظمة (اليونسكو)، وغيرهم.

وأكد الشيخ نهيان أن المنتدى يأتي في إطار احتفاء الإمارات بمختلف مؤسساتها وفئاتها وقادتها وشعبها وكافة المقيمين على أرضها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، مؤكدا أن هذا المنتدى ينعقد مستندا إلى رؤية قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ولفت إلى أنه تم التعبير عن هذه الرؤية في إعلان مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"، كما يمثل المنتدى احتفاءً بالجهود المخلصة التي بذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في نقل رسالة التسامح والأخوة الإنسانية والقيم الأخلاقية من دولة الإمارات إلى العالم.

وأوضح أن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية تدعو الجميع إلى أن يُلزموا أنفسهم "بالعمل جديًا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورًا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليًا من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.

وأشار إلى أن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية تمثل بيانًا لحقيقة مفادها، أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الأماكن سلامًا وازدهارًا على وجه الأرض، حيث يعيش على أرض الإمارات مقيمين من خلفيات دينية وثقافية وعرقية مختلفة من حوالي 200 جنسية مختلفة، يتفاعلون ويعملون في سلام ووئام وينعمون بالازدهار