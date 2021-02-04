عربي-دولي

نتانياهو يرجىء زيارته للإمارات والبحرين بسبب إجراءات الحد من انتشار كورونا

Lebanon 24
04-02-2021 | 20:30
A-
A+
Doc-P-790844-637480527376509378.jpg
Doc-P-790844-637480527376509378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس زيارة كانت مقررة للإمارات والبحرين بسبب قيود السفر التي فرضتها الدولة العبرية للحد من تفشي وباء كوفيد-19. 

وقال بيان اصدره مكتب نتانياهو باللغة العربية: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنّ الأخير "يثمّن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

 وقامت الدولتان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق دعمته الولايات المتحدة العام الماضي.

ورحلة نتنياهو المقررة للدولتين الخليجيتين كانت ستشكل أول زيارة رسمية له منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع في ايلول الماضي.

وتغلق السلطات الإسرائيلية الأجواء أمام الطائرات في إطار حجر شامل على مستوى كافة البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا .

وحظرت سلطات الاحتلال الشهر الماضي الرحلات الجوية الدولية وأغلقت حدودها البرية.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الجوي في السابع من شباط، لكن حكومة نتانياهو ستجتمع الخميس لمناقشة  تمديد الاغلاق الصحي واستراتيجية الخروج منه. 

وقال نتانياهو "نغلق الأجواء بطريقة محكمة، مع إتاحة استثناءات قليلة للغاية بغية منع دخول طفرات فيروسية وأيضا للتأكد من أننا نحرز تقدما سريعا على صعيد حملتنا للقاحات".

وسجلت في إسرائيل أكثر من 670 ألف إصابة بكورونا بما في ذلك نحو خمسة آلاف وفاة.

وتشير آخر الأرقام إلى حصول أكثر من ثلث سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو مليوني نسمة على الجرعة الثانية، معظمهم ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما. 

 وهي وتيرة توصف على نطاق واسع بأنها الأسرع في العالم للفرد. وتأمل إسرائيل في تطعيم جميع سكانها الذين تزيد أعمارهم عن 16 بحلول نهاية شهر اذار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-04
23:33 | 2021-02-04
23:30 | 2021-02-04
23:00 | 2021-02-04
22:30 | 2021-02-04
22:00 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website