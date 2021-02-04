عربي-دولي

كندا تصنّف جماعة "براود بويز" منظّمة إرهابية

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:00
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أعلنت وزارة الأمن العام الكندية الأربعاء إدراج جماعة "براود بويز" التي تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة، و12 جمعية أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا.

وجاء في بيان للوزارة أن جماعة "براود بويز" التي تأسست في عام 2016 والمنتشرة في دول عدّة لا سيّما كندا والولايات المتحدة "لعبت دوراً محورياً في التمرّد" الذي شهده مقرّ الكونغرس الأميركي في واشنطن في السادس من كانون الثاني.

ولدى سؤاله حول ما إذا الجماعة تشكّل "تهديداً جدّياً وآنياً للأمن في كندا"، ردّ وزير الأمن العام الكندي بيل بلير بـ"نعم".

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "هناك أدلّة متزايدة على تورّط هذه الجماعة في تصاعد أعمال العنف".

وتابع: "نراقب أنشطة هذه الجماعة بكثير من القلق منذ العام 2018"، مؤكّداً أنّ هذا التحوّط ازداد بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان مجلس النواب الكندي أقرّ الأسبوع الماضي مذكّرة تدعو حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى حظر جماعة "براود بويز" القومية المتطرّفة في كندا باعتبارها "منظمة إرهابية".

واعتبرت وزارة الأمن العام أنّ جماعة براود بويز "منظمة تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة وتمارس العنف السياسي"، وأنّ أعضاءها "يعتنقون أيديولوجيات معادية للنساء وللإسلام وللسامية وللمهاجرين وينادون بتفوّق العرق الأبيض".
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