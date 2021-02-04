واشنطن تجمد سحب القوات الأميركية من ألمانيا

أعلنت واشنطن تجميد خططها لسحب 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.



وأضاف وولترز "لا أعرف ماذا سيكون ذلك". وقال تود وولترز، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا لصحافيين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين قررا تجميد تلك الخطط، وسيُتخذ قرار فيها بعد مراجعة شاملة.وأضاف وولترز "لا أعرف ماذا سيكون ذلك".

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب الجزئي للجنود الأمريكيين من ألمانيا في حزيران الماضي وسط خلاف طويل الأمد مع برلين على إنفاقها الدفاعي، والذي يقل كثيرا عن هدف حلف شمال الأطلسي ناتو، البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لذلك القرار، كان من المقرر أن يعود ثلث القوات البالغ قوامها 36 ألفا في ألمانيا، إلى الولايات المتحدة أو الانتقال إلى دول أوروبية أخرى في الناتو.