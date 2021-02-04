عربي-دولي

الكرملين: لن نرد على الانتقادات الأجنبية في قضية نافالني

Lebanon 24
04-02-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-790851-637480536824196165.jpg
Doc-P-790851-637480536824196165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت روسيا مجدداً اليوم الخميس، أنها لن تعير اهتماما بتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى ردود الفعل الدولية التي أدانت حكم السجن بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لا ننوي إعارة أي اهتمام بهذه التصريحات عند تطبيق قوانيننا الخاصة بمن ينتهكونها وكذلك فيما يتعلق بأحكام محكمتنا الروسية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس.
وأضاف "نحن مستعدون لتوضيح هذه المسائل أكثر ولكننا لسنا مستعدين لمناقشتها مع أي شخص".
وأصدرت محكمة روسية حكماً بتحويل عقوبة سجن نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات و6 أشهر.  
وكان نافالني (44 عاماً) قيد الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة الاحتيال عندما تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أيلول 2020. 
ودافع الناطق باسم الكرملين اليوم عن حملة الإجراءات الصارمة التي تتخذها الشرطة بحق المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن نافالني.
 
وقال بيسكوف: "لا يوجد قمع، هناك إجراءات تتخذها الشرطة بحق هؤلاء الذين يخرقون القانون".
 
وأثار الحكم موجة من التظاهرات في الأساس في موسكو وسانت بطرسبرج أمس الأول الثلاثاء، وأصيب خلالها الكثير من المشاركين جراء عنف الشرطة.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-04
23:33 | 2021-02-04
23:30 | 2021-02-04
23:00 | 2021-02-04
22:00 | 2021-02-04
21:30 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website