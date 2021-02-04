وصول الشحنة الأولى من اللقاح الروسي إلى طهران

حطّت أوّل طائرة تحمل لقاح "كورونا" الروسي، في مطار "الإمام الخميني الدولي" بالعاصمة الإيرانية طهران عصر اليوم الخميس.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد جرت عملية نقل الشحنة الأولى للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى ايران، اليوم، على متن الرحلة رقم 7584 لشركة "ماهان" الايرانية للطيران، عبر تنسيق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" ووزارة الطرق وإعمار المدن الايرانية.وأشارت "إرنا" إلى أنّه بناء على تصريحات المسؤولين بوزارة الصحة الايرانية، فقد تقرّر نقل اللقاح الروسي برعاية وزارة الطرق واعمار المدن وذلك عبر 3 رحلات، الأولى جرت اليوم بواسطة شركة "ماهان" الإيرانية للطيران، على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما" عملية نقل باقي الكمية المحددة الى البلاد.