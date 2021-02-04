دنماركيان مطلوبان من هونغ كونغ بسبب "خطة تهريب".. ما تفاصيلها؟ (فيديو)

تفاصيل "خطة ذكية" انتهت بتهريب مشرّع من هونغ كونغ. فبعدما خرج تيد هوي، من الأبواب الأوتوماتيكية في صالة الوصول بمطار كوبنهاغن، استقبله سياسيان دنماركيان شابان بفرح عظيم. لم يحترما بتاتًا الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فاحتضناه.

"نجحت الخطة".. لقد تمكّن الدنماركيان من خداع سلطات هونغ كونغ وأجبراها على إعادة جواز سفر تيد هوي. لكنَّ الشابين اللذين ساعده في تنظيم خطة الهروب يواجهان الآن تهديداً وشيكاً وخطراً، وهو تسليم المجرم إلى سلطات الصين.

عضو الحزب الاجتماعي الليبرالي الدنماركي توماس روهدين، قال في مقابلة مع "أخبار الآن": "يبدو أنّ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ قانون عالمي، ومن الواضح جدّاً أنّ الجميع يخضع له. فإذا خالف سياسي القانون في أوروبا، يمكن للنظام أن يستهدفه على أيّ حال، لأنه قانون عالمي"!

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