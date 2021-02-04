بايدن ينهي دعم الحرب في اليمن

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إلى "إنهاء" الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد، كما أعلن تعييين مبعوث خاص لحل الأزمة اليمنية.وقال بايدن في خطاب في مقر وزارة الخارجية، هو الأول له حول السياسة الخارجية لإدارته: "نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية".ومنذ عام 2015، تقود الرياض بدعم من أبوظبي تحالفاً عسكريا مع الحكومة اليمنية في الصراع بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على إجزاء واسعة من اليمن.ومنذ بدء الحرب قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في ذلك البلد، غالبيتهم مدنيون، فيما نزح ملايين آخرون، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.وشدد الرئيس الأميركي على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وأضاف: "تأكيدا على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".وكشف بايدن عن تعيين وزير الخارجية تيم ليندركينغ مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي وقال: "يجب أن نستعيد المعنويات في مؤسساتنا الدبلوماسية".وأكد بايدن، في الوقت ذاته، أن السعودية حليف للولايات المتحدة. وقال في خطابه: "السعودية تواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".وتأتي قرارات بايدن بخصوص اليمن ضمن رغبة واشنطن في إحداث تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صنفت المتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران منظمة إرهابية قبل يوم واحد فقط من تنصيب بايدن، وهي خطوة أثارت مخاوف من أنها قد تعرض عمليات الإغاثة للخطر.وجمدت إدارة بايدن القرار، الاثنين، لمدة شهر واحد، بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إن إحدى أولوياته القصوى هي التعامل مع الحرب في اليمن.