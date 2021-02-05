ما الذي يخرج إيران من سوريا؟

كتب أكرم البني في "الشرق الأوسط": ربما يمكن لتوافق دولي واسع وجدي في مواجهة مآرب إيران النووية ونفوذها الإقليمي أن يحاصرها ويقلّم أظافرها، لكنه لن يثنيها، كما شهدنا في العقود المنصرمة، عن استثمار أي فرصة جديدة لمعاودة تنشيط سياستها التوسعية، وبالتالي لا رهان على إخراج إيران من سوريا إلا عند تحقق واحد من احتمالين؛ إما فرض تغيير سياسي يضمن للسوريين حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية، ويشترط خروج مختلف القوات الأجنبية من البلاد، وعندها لن تعود لطهران فرصة للبقاء وتُكرَه على الرحيل إلى غير رجعة، وإما أن يفضي تفاقم أزمات إيران الاقتصادية والاجتماعية وتزايد مناهضيها وخسائرها في مناطق تدخلاتها، إلى إجبار حكامها على مراجعة حساباتهم والالتفات، ليس لتصدير "الثورة" وتحصيل النفوذ عبر تسعير الصراعات المذهبية، بل لمعالجة الأزمات والمشكلات الداخلية، ربطاً بحقيقة أن حياة الشعب الإيراني المنكوب صارت لا تطاق جراء سياسة حكامه التوسعية، ويتوق بغالبيته للخلاص من هذه الدورة من المعاناة والآلام.

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