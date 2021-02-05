عربي-دولي

هل دخل الانتقام في الثقافة السياسية الأميركية؟

Lebanon 24
05-02-2021 | 06:29
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كتب أمير طاهري في "الشرق الأوسط" تحت عنوان "هل دخل الانتقام في الثقافة السياسية الأميركية؟": "بعد فترة وجيزة من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2020 من وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء في تشرين الثاني الماضي، دعا جو بايدن الشعب الأميركي إلى البدء في إغلاق فصل دونالد ترامب بوصفه كابوساً، والتفكير في المستقبل.
لطالما كان مفهوم إغلاق فصل والمضي قدماً جزءاً مهماً من الخطاب السياسي الأميركي. فمنذ بداياتها، طوّرت الولايات المتحدة ثقافة سياسية وضعية أدت إلى ظهور مشاعر عزيزة جداً على القوى الأوروبية القديمة. فقد نظرت تلك الثقافة في القارة العجوز إلى مفاهيم مثل الثأر والانتقام بازدراء شديد. وحتى بعد حرب الانفصال، وهو حدث مأساوي بكل المقاييس، ساعدت تلك الثقافة الأميركيين من جميع الأطياف السياسية على المضي قدماً والالتقاء مرة أخرى في الوقت المناسب.
إذن، لماذا هذا الإصرار العنيد على حماية ترامب من الإجراءات القانونية رغم تصويره على أنه النجم الشرير لمسلسل تلفزيوني رديء؟
قد يشير أتباع نظريات التآمر إلى أن ترامب نفسه قام برشوة بعض القادة الديمقراطيين لإطلاق العرض وإبقائه في الأخبار لأطول فترة ممكنة. ونتيجة لعملية الإقالة، وبدلاً من التلاشي في فلوريدا، بقيت القصة تحتل عناوين الأخبار مع بث كل خطوة له وتحليلها على نطاق واسع كما لو كان مصير البشرية معلقاً برقبته.
ولكي يروي نهمه للشهرة، لا بد أن يكون العجوز دونالد ترامب يقضي وقتاً ممتعاً الآن في مشاهدة كل ما يقال عنه في التلفزيون وهو مستلقٍ في منتجع «ماري دي لاغو».
ومع ذلك، يمكن التفكير في دافع أكثر شراً: أليس من الوارد أن تكون هذه المهزلة برمّتها جزءاً من محاولة أوسع لضخ جرعة قوية من الانتقام في الثقافة السياسية الأميركية؟". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
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