تمثال لطيار "روسيا البطل" في حميميم.. هل تذكرون قصته؟ (فيديو)

أقيمت في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي للطيار الروسي الرائد رومان فيلوبوف الذي منحته الحكومة الروسية لقب "بطل روسيا" بعد وفاته.وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا اللواء، ألكسندر تشايكو، في مراسم تدشين التمثال إن "الرائد البطل، رومان فيليبوف، كرس حياته كلها للدفاع عن وطننا وأدى واجبه العسكري وقضى نحبه في القتال ضد الإرهابيين".ورفع نصب التمثال النصفي إلى جانب تمثال روسي آخر وهو طيار المروحية، رفعت حبيبولين، الذي لقي حتفه عام 2016 في تدمر.وقال نائب قائد مجموعة القوات الروسية لشؤون التوجيه السياسي العميد البحري، إيغور كوروتشكين، إن النحات، ميخائيل سيرديوكوف، وضباط وجنود قاعدة "حميميم" استشاروا ذوي رومان فيليبوف، بشأن نصب تمثاله في سوريا.وأضاف أن قاعدة حميميم ستشهد في المستقبل إنشاء ممشى الأبطال حيث سيتم إحياء ذكرى كل من قضى نحبه دفاعا عن الوطن الروسي في سوريا.