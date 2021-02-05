الولايات المتحدة تراجع انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنه ستتم مراجعة التموقع العسكري للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.وقال أوستن في بيان إن وزارة الدفاع الأميركية "بأمر من الرئيس جو بايدن، ستراجع الانتشار العسكري للجيش الأميركي في العالم وموارده واستراتيجيته ومهامه".وأوضح أن "إجراء هذه المراجعة سيتم بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا".ولم يذكر وزير الدفاع الأميركي أي تغييرات محددة قد يتم إجراؤها في إطار هذه المراجعة.