اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي حول إيران.. وأكسيوس ينشر التفاصيل

بدعوة من البيت الأبيض، يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا، اليوم الجمعة، لبحث البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن أشخاص مطلعين.وذكر الموقع، مساء الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إحياء اتفاق عام 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، لكنه يرغب في الوقت نفسه في العمل مع الحلفاء، لإبطاء أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم ومنع سباقات تسلح في الشرق الأوسط.وتحدثت تقارير عن ضرورة إشراك دول خليجية وتحديدا السعودية في أي محادثات مقبلة بشأن البرنامج النووي لإيران.ويهدف اجتماع، الجمعة، الذي يضم وزيري الدفاع والخارجية وغيرهم من مسؤولي الأمن القومي الأميركي الرئيسيين، إلى بحث برنامج إيران، على أعلى المستويات، قبل تقديم توصيات إلى الرئيس بايدن، حسب موقع أكسيوس.وقال مصدر مطلع للموقع إن أحد المحاور الرئيسية التي سيتم بحثها في اجتماع الجمعة، هو ما إذا كان الدفع باتجاه العودة إلى اتفاق 2015 يجب أن يتم قبل انتخابات إيران الرئاسية في حزيران، أم قبلها.وذكر الموقع أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا التعليق، فيما لم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي على طلب للتعليق.وبالتزامن، يعقد وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن اجتماعا افتراضيا، الجمعة، مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أبرز محاوره، إيران، كما أفاد موقع أكسيوس.وأكد البنتاغون أنه يراقب عن كثب التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، رغم سحبه مؤخرا، لحاملة الطائرات نيميتز.وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لـ"الحرة"، أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، سيكون "داعما للدبلوماسية" التي ستتبعها إدارة بايدن.