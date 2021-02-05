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طالبت بعزل بايدن.. مجلس النواب الأميركي يعاقب الجمهورية مارجوري تايلور غرين

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:00
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صوت مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، لصالح اتخاذ إجراءات تأديبية، ضد العضو فيه، مارجوري تايلور غرين، المعروفة بترويجها لنظريات المؤامرة والمطالبة بعزل الرئيس جو بايدن.

وصوت لصالح اتخاذ إجراءات تأديبية 230 عضوا، أغلبهم من الحزب الديمقراطي، مقابل 199، لإزالة غرين من لجنتين برلمانيتين.

وصوت 11 عضوا جمهوريا فقط لصالح معاقبة غرين.

وحاولت غرين التراجع عن تصريحاتها السابقة التي أثارت جدلا، قبل التصويت وذكرت أنها تؤمن بحقيقة هجمات 11 أيلول، وأحداث إطلاق النار في المدارس، كما تبرأت من نظرية مؤامرة QAnon القائلة بأن الديمقراطيين هم مجتمع سري وشاذون جنسيا.

وفي وقت سابق، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل إن "الأكاذيب غير المعقولة ونظريات المؤامرة أصبحت مرضا لدى الحزب الجمهوري".

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فإن غرين دعمت في وقت سابق في منشورات على "فيسبوك" فكرة إعدام قادة ديمقراطيين بارزين، كما أعربت عن دعمها لـ"السلوك العنيف".

وكانت غرين قد تقدمت في وقت سابق بطلب لعزل الرئيس جو بايدن واتهمته بالفساد.

ووفقا لها فإن بايدن "أساء استخدام سلطته بالسماح لابنه هانتر بايدن بسحب الأموال من أكبر أعداء أميركا، روسيا والصين".
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