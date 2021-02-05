عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليون نسمة في 2020.. هذه نسبة الذكور والإناث

أظهر بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد سكان تركيا بلغ 83 مليونا و614 ألفا و362 نسمة في عام 2020، بزيادة 459 ألفا و365 نسمة عن العام الذي سبقه.وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان اليوم الخميس، أن نسبة الذكور بلغت 50.1 بالمئة (41 مليونا و915 ألفا و985)، والإناث 49.9 بالمئة (41 مليونا و698 ألفا و377).وأوضح البيان أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.وأشار البيان إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8 بالمئة في 2019 إلى 93 بالمئة خلال 2020.ولفت البيان بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 بالمئة إلى 7 بالمئة.