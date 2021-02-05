عربي-دولي

عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليون نسمة في 2020.. هذه نسبة الذكور والإناث

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-791080-637481217367032507.jpg
Doc-P-791080-637481217367032507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد سكان تركيا بلغ 83 مليونا و614 ألفا و362 نسمة في عام 2020، بزيادة 459 ألفا و365 نسمة عن العام الذي سبقه.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان اليوم الخميس، أن نسبة الذكور بلغت 50.1 بالمئة (41 مليونا و915 ألفا و985)، والإناث 49.9 بالمئة (41 مليونا و698 ألفا و377).

وأوضح البيان أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.

وأشار البيان إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8 بالمئة في 2019 إلى 93 بالمئة خلال 2020.

ولفت البيان بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 بالمئة إلى 7 بالمئة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-02-05
13:30 | 2021-02-05
13:00 | 2021-02-05
12:10 | 2021-02-05
12:00 | 2021-02-05
11:30 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website