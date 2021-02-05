قلق فلسطيني من تدريبات إسرائيلية جنوب الضفة

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية مكثفة في جنوب الضفة الغربية لأول مرة منذ 2013، وشكلت التدريبات هاجساً كبيراً لدى السلطة الفلسطينية، وأثارت مخاوف كثيرة لدى السكان، خشية من مصادرة أراضيهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.



وبحسب صحيفة "هآرتس" كان من المفترض أن يستمر تمرين الجيش الإسرائيلي حتى يوم الخميس، وألغي اليوم الأخير، وجرى التخطيط لإجراء تمرينات جديدة في شرقي مدينة بيت لحم.



وبحسب الصحيفة، فإن التدريبات الكبيرة شارك فيها مئات الجنود، و60 مدرعة، من بينها ناقلات جند، ووحدات مدفعية متحركة، وعربات عسكرية مصفحة. وأكد التقرير، أن الجيش الإسرائيلي أخطر سكان المنطقة الفلسطينيين بأن التمرينات ستجري بعيداً عن الأراضي الزراعية، وعن خيامهم البسيطة، لكن فوجئ السكان بأن الآليات العسكرية تعمقت وسط الأراضي الزراعية وأتلفت المحاصيل، وألحقت ضرراً بالغاً بالسكان.



وأوضح التقرير، أن السيارات العسكرية تعمقت وسط المساكن، وأجرت مناورات فيها، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، واقتربوا جداً من عيادة طبية ومدرسة ومسجد، وألحقوا أضراراً بالشارع الرئيسي وبجدار حجري مقام بجانب الطريق. وأكد التقرير، أن التمرينات ألحقت ضرراً بكهف يستخدم للتخزين، وسلك كهربائي موصول بخلايا طاقة شمسية، كون السلطات الإسرائيلية لا تسمح لسكان تلك المنطقة بامتلاك خط كهرباء قطرية.



ورحب مجلس جبل الخليل الإقليمي، الذي يحكم المستوطنات اليهودية في المنطقة، بالتمرين، وقال في بيان له، إن "المجلس يهنئ لواء المدرعات على تكثيف نشاطه العسكري في تلك المنطقة بعد توقف دام لسنوات". وأضاف، أن هذه طريقة مهمة لفرض السيطرة على الفضاء المفتوح. وتطبيق القانون والنظام فيه".



وخشي الفلسطينيون المقيمون في قرى مسافر يطا من إلحاق الضرر بحقولهم ومحاصيلهم وأنابيب المياه خلال التمرين، ووجهوا رسائل للجيش تطالبهم بعدم الإضرار بممتلكاتهم. ورد الجيش الإسرائيلي بوعد للسكان، أكد فيه أنه سيلتزم بتلك المطالب.



وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس"، قبل التدريبات صدرت تعليمات تمنع نشر عربات قتالية مدرعة في الحقول الزراعية وأماكن المرور". وبحسب الشهود، فإن المركبات الثقيلة انحرفت عن مسلكها وتعمقت في الحقول المزروعة والمملوكة ملكية خاصة لسكان القرى في أقصى جنوب الضفة الغربية.



وأدى ذلك لإلحاق الضرر بأبار المياه في المنطقة والتي تعتبر حيوية للسكان، كون السلطات الإسرائيلية لا تسمح لهم بالاشتراك في شبكة المياه الحكومية.



وبدأت التدريبات العسكرية صباح يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة عراد، جنوب إسرائيل. وتوجهت قوات الجيش لاحقاً نحو الأراضي الفلسطينية التي يسكنها مزارعون ورعاة أغنام منذ عام 1967.



ويقول الفلسطيني المقيم في مسافر يطا، عيسى يونس، شعرنا بخوف شديد، أمي والأطفال بدوا قلقين جداً، بدا الأمر وكأنه زلزال مستمر". وعزمت أمي بعد ذلك على الذهاب لإحدى الكهوف للاختباء، لكن منعناها من ذلك خوفاً من أن تتهدم تلك الكهوف القديمة فجأة بفعل الاهتزازات القوية.



تشريد السكان

وتؤكد الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي يطالب بإبعاد سكان 12 قرية تقع في منطقة مسافر يطا أقصى جنوب الضفة، مشيرة إلى أن تلك القرى معمورة قبل عقود من إعلان قيام إسرائيل في 1948. وتشير التقارير، إلى أن الجيش يسعى من خلال تلك المناورات لتشريد السكان وتوطينهم في قرية يطا التابعة للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو، تمهيداً لإجراء مناورات عسكرية أخرى في المنطقة المصنفة أراض عسكرية، في عام 1980.



وقالت هآرتس، إن الجيش الإسرائيلي عرض على سكان القرية، الذين يعتاشون من تربية الأغنام والزراعة، الوصول إلى أراضيهم في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الإسرائيلية في حال غادروا نحو أراضي السلطة في يطا. وتؤكد المصادر، أنه في الأسابيع المقبلة، من المقرر أن تحكم محكمة العدل العليا في التماسات القرويين للطعن في قرارات إخلائهم وتدمير قراهم.