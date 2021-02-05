قائد القوات الجوية العراقية ينجو من عملية اغتيال

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".

ووفقا للموقع، قالت القوات الجوية العراقية في بيان، إنه تم "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون مزيد من التوضيح.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قد كشف، في وقت سابق، عن "وجود معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل إجرامي في بغداد"، ما استدعى انتشار أمني مكثف للجيش العراقي في محيط العاصمة العراقية.

ويعاني العراق في الفترة الأخيرة من مشكلات أمنية ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.