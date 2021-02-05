عربي-دولي

قائد القوات الجوية العراقية ينجو من عملية اغتيال

Lebanon 24
05-02-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-791115-637481289960099177.jpg
Doc-P-791115-637481289960099177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".

 

ووفقا للموقع، قالت القوات الجوية العراقية في بيان، إنه تم "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون مزيد من التوضيح.

 

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قد كشف، في وقت سابق، عن "وجود معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل إجرامي في بغدادما استدعى انتشار أمني مكثف للجيش العراقي في محيط العاصمة العراقية.

 

ويعاني العراق في الفترة الأخيرة من مشكلات أمنية ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

 

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2021-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-02-05
16:00 | 2021-02-05
15:56 | 2021-02-05
15:30 | 2021-02-05
15:00 | 2021-02-05
14:00 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website