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رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2021 | 16:30
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وجّه مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزّة، يحيى السنوار، رسالة تهديد إلى إسرائيل تتعلّق بالانتخابات الفلسطينية.
 
وقال السنوار في كلمة متلفزة، أمس الخميس، : "أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال بأنّنا في قيادة حركة "حماس" لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية".
 
وأضاف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة: "أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، أن نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّه من المقرر أن تجرى الانتخابات في فلسطين على 3 مراحل، أولها التشريعية، التي ستجرى في 22 أيار، وتليها الرئاسية في 31 تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني في 31 آب.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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