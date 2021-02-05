عربي-دولي

جدل بين بكين وماكرون حول اللقاحات الصينية

Lebanon 24
05-02-2021 | 16:00
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ردت الخارجية الصينية، اليوم، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد "عدم وضوح الأمصال التي تطورها الصين وحتى أخطارها في مواجهة النسخ المتحورة من فيروس كورونا"، بالتأكيد أن اللقاحات الصينية "فاعلة وآمنة".


وقال الناطق باسم الخارجية وانغ وين بن أمام الصحافيين إن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لسلامة اللقاحات وفاعليتها ضد كوفيد".

وأضاف: "بناء على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فاعلة وآمنة".

وردا على سؤال عن تصريحات ماكرون أمس، قال: "على المجموعة الدولية أن تتحد بدلا من التصادم حول مسألة اللقاحات".

وكان الرئيس الفرنسي اعتبر خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأميركية "المجلس الأطلسي" (أتلانتيك كاونسل) أن بكين استخدمت "ديبلوماسية اللقاح" لدى دول نامية لكن من دون تقديم معلومات شفافة حول فعالية هذه المنتجات.

وأضاف: "هذا يعني أنه على المدى المتوسط والطويل، من شبه المؤكد أنه إذا لم يكن هذا اللقاح مناسبا فإنه سيسهل ظهور نسخ متحورة جديدة ولن يؤدي إطلاقا إلى إصلاح الوضع في هذه الدول".

المصدر: الوكالة الوطنية
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