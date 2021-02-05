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عربي-دولي
انتخابات أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا.. لا فوز مؤكداً لأي قائمة!
Lebanon 24
05-02-2021
|
15:30
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أفادت تقارير إعلامية بأنّ المرحلة الثانية من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، اليوم الجمعة، لم تسفر إلى فوز مؤكّد لأيٍّ من القوائم المرشحة، بحسب ما أعلنت المبعوثة الأممية.
وكشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، عدم حصول أي لائحة على الأصوات المطلوبة.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد حصلت القائمة الرابعة التي تضمّ رئيس مجلس النوبا عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا على 25 صوتاً مقابل 20 صوتاً للقائمة الثالثة التي تضم عبد الحميد دبيبه مرشحاً لرئاسة الحكومة، ويونس المنفي مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي.
وستقام جولة الإعادة بعد نحو ساعتين من الجولة الأولى، وستضم فقط القائمتين الثالثة والرابعة.
وكان كلّ المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70% من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى قبل أيام، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، الجمعة، بنظام القوائم.
يذكر أنّ عدد المصوتين يبلغ 74 شخصاً، إلا أنّ الجولة الأولى من المرحلة الثانية شهدت تصويت 73 شخصاً، بالإضافة إلى "ورقة بيضاء" لم تضم أي أسماء، قدمها أحد المصوتين.
المصدر: سكاي نيوز
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