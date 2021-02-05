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طلاب جامعات موسكو يعودون إلى مقاعدهم بدءاً من الإثنين

Lebanon 24
05-02-2021 | 17:30
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أنّه بداية من يوم الإثنين المقبل سيعود الطلاب إلى جامعاتهم لمواصلة دوامهم الطبيعي، في إجراء جديد من بين جملة من الإجراءات اتخذتها السلطات الروسية في الأيام الأخيرة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ووقّع عمدة موسكو على مرسوم حول إلغاء التعليم عن بعد، وضرورة عودة طلاب الجامعات في موسكو إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي السياق عينه، فإنّه سيتم إعادة تشغيل بطاقات النقل المخفضة المخصصة للطلاب، وفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
 
المصدر: روسيا اليوم
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